Billund Idrætscenter har fundet sin nye leder

Det bliver Bente Alberg, der skal løfte en tung arv efter John Ullerup-Hansen, som efter 17 år på posten som en afholdt centerleder tidligere på året besluttede sig for at søge mod nye udfordringer. I den mellemliggende periode har Jeroen Schotemeijer, der i forvejen er daglig leder af Vorbasse Fritidscenter, fungeret som konstitueret leder i Billund, men det er altså slut ved månedens udgang, hvor der igen kommer en fuldtidsansat leder i Billund.

Vant til at færdes i haller

Bente Alberg kommer fra en stilling som leder for 170 medarbejdere i Esbjerg Kommune. Hun har en diplomuddannelse i ledelse og har 10 års praktisk erfaring som teamleder og leder. I fritiden er hun desuden mere end vant til at færdes i idrætshaller, da hendes to døtre, Matilde på 14 og Cecilie på 18, begge er meget aktive inden for idrættens verden. Det er både fodbold og gymnastik, der har bragt Bente Alberg rundt til alverdens idrætsanlæg.

Bente Alberg bor privat i Bramming, hvor hun er gift med Allan, der til daglig arbejder som elektriker og brandmand.

I alt 37 personer havde søgt stillingen som centerleder i idrætscentret.