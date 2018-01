Billund IF og FCM søger mænd til vægttabskonkurrence

Billund IF Fodbold leder efter mænd, der har lyst til at tabe sig eller blot blive mere aktive.

Billund: Fodboldafdelingen i Billund IF er med, når FC Midtjylland Samfund her i foråret afvikler konceptet "Tab og Vind", hvor mænd, der ønsker at tabe sig, kan gøre det gennem den lokale fodboldklub og fodboldfitness.

- Kort fortalt drejer det sig om, at vi skal finde 15-25 mænd, der har lyst til at tabe sig eller blot blive mere aktive. I et 12 ugers forløb samles vi én gang om ugen til fodboldfitness i Billund. Udover træningen måles og vejes deltagerne hver gang. Vi dyster mod fire andre klubber i FC Midtjylland Klubsamarbejdet om at tabe sig mest, gå flest skridt og have den største livviddereduktion. Skridtmålingen foregår via en aktivitetstracker, man får udleveret, fortæller Hans Peter Hergott Hansen fra BI Fodbold.