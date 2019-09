Billund Fun Palace er klar med programmet

Billund Fun Palace er en del af en international event 'Fun Palaces', hvor borgere skaber aktiviteter for borgere i deres lokalsamfund. Folk deltager frivilligt, og det er gratis at deltage i dagens aktiviteter.

Lørdag d. 5. oktober 2019 kl. 13-16 på Billund Skolen. Er en del af "Fun Palaces" - en verdensomspændende event, drevet af lokale borgere for lokale borgere. 50 frivillige deltager i Billund. Der vil være 31 aktiviteter inden for både kunst, kultur, håndværk, teknologi, musik, dans og mad. Aktiviteterne er for alle aldersgrupper medmindre andet er noteret. De fleste aktiviteter kommer man bare og prøver. Nogle få kræver tilmelding på forhånd.

Der er også et kreativt værksted, hvor man kan sy, tegne eller opfinde sit eget brætspil. I skolekøkkenet står den på madlavning, og man kan lære at lave spansk tortilla, franske crêpes, skøre drikke eller deltage i en kagekonkurrence.

Mangler aktivitet i Billund

Ifølge Rachel Faulkner mangler Billund aktiviteter, der binder borgerne sammen på tværs.

- Jeg vil gerne bringe folk sammen, for jeg synes, vi skal fejre, at der bor så mange forskellige mennesker i Billund, siger Rachel Faulkner, der ser frem til en dag med masser af glade mennesker.

- Jeg håber, folk vil komme, have det sjovt og nyde dét at møde andre mennesker. Jeg håber, de vil tænke, at de bor et fantastisk sted med mange fantastiske mennesker.