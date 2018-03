Billund ErhvervsFremme skal - måske - flytte på rådhuset

Billund Kommune: Billund ErhvervsFremme skal måske flytte fra Billund Centret til rådhuset i Grindsted. Det har fået fire medlemmer til at skrive et læserbrev, hvori de blandt andet udtrykker deres bekymring overfor en kommunal placering. Her henviser de til forskning om, at erhvervsfolk generelt er skeptiske overfor, om en erhvervsorganisation med en kommunal placering overhovedet kan agere innovativt på medlemmernes vegne. De mener i øvrigt ikke, at organisationens nye formand vil få en lettere opgave fra Jorden Rundt 1.

Formand for Billund ErhvervsFremme, Søren Klausen, bekræfter, at der i øjeblikket er overvejelser om at flytte Billund ErhvervsFremme tilbage til rådhuset i Grindsted - der er dog ikke taget nogen endelig beslutning. Her var kontoret også til 2010, hvor man flyttede til Billund for at skabe et velkomstcenter i det gamle Billund-rådhus, der siden blev revet ned for at gøre plads til Lego House.

- Vi er tre forskellige aktører i Billund Kommune, der arbejder med erhvervsservice: Capital of Children, kommunen og Billund ErhvervsFremme, og alle tre er ret små. Det sker, at der arbejdes på det samme to forskellige steder - uden den andens vidende, og det har vi ikke ressourcer til, siger Søren Klausen, der slår fast, at organisationen fortsætter med at være en medlemsorganisation.