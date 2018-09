Billund ErhvervsFremme: - Vi er her for at støtte og hjælpe butikslivet

Skal der en ny skobutik til Grindsted, så kræver det benhårdt arbejde. Det handler om at jagte, finde og overtale på vejen, siger erhvervsdirektør Hans Peter Folmann, der anerkender, at butikkerne i området har svære vilkår - ligesom det er tilfældet rigtig mange andre steder. Foto: André Thorup

Hans Peter Folmann, ny direktør for Billund ErhvervsFremme, opfordrer til, at områdets butikker tager fat i erhvervsfremme. Udfordringen for dem er enorm, men Hans Peter Folmann tror på, at fælles fodslag kan noget.

Billund Kommune: De fire L'er haster forbi. Lego, Legoland, Lalandia og Lufthavnen. De får Billund Kommune til at slå ud i statistikkerne og får det til at se ud som om, at det går helt fantastisk i den lille kommune på heden. - Og det gør det også, siger Billund ErhvervsFremmes nye direktør Hans Peter Folmann - men det er også en sandhed med modifikationer. De små og mellemstore virksomheder herunder detailhandlen er nemlig ikke med i det væksteventyr. Det er almindeligt kendt i Grindsted, at butikkerne har det hårdt, og en enkelt røst eller to fra butikslivet efter et morgenmøde med Hans Peter Folmann i festugen kunne heller ikke helt genkende, at der mangler en brændende platform (artikel i Jydskevestkysten, 31. august), der kan skubbe til handling. Butikslivet mener nemlig, at de i høj grad står på en brændende platform, og Hans Peter Folmann kunne ikke være mere enig. Dén platform er dog på ingen måde lokal - det er en global udfordring, at nethandlen stjæler store markedsandele, og heller ikke de store byer som Kolding og Vejle kan sige sig fri fra udfordringen. - Det er barske vilkår - både for butikkerne, men også for ejerne af ejendommene, fordi de måske tidligere har kunnet få en god husleje, men det er ikke længere tilfældet, siger Hans Peter Folmann, der ikke umiddelbart har det gyldne svar gemt i ærmet til trængte butikker.

Ingen kan alt. Nogen kan noget. Sammen kan vi det hele. Hvis vi går ind i det på den måde, så skal det nok lykkes - selvom udfordringen er stor. Hans Peter Folmann, erhvervsdirektør, Billund Kommune, om den brændende platform under områdets butikker.