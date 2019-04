Christianborg har gjort det muligt for kommunerne at gøre mere ud af at få flygtninge sendt tilbage til hjemlandet igen, men i Billund Kommune ændrer man ikke på velkomsten.

Billund Kommune: Selvom et flertal på Christiansborg mener, at der skal være en anden tilgang til flygtninge, deler Billund Byråd ikke helt samme opfattelse.

Regeringen og Dansk Folkeparti har ellers indgået en aftale om det såkaldte paradigmeskift, hvor fokus på udlændingeområdet skifter fra integration til midlertidig ophold og hjemsendelse.

Skiftet betyder blandt andet, at man har fjernet kravet til kommunerne om, at man skal tilbyde flygtninge en permanent bolig. Kommunerne har fremover kun pligt til at placere flygtninge i midlertidige boliger, men i Billund Kommune vil man fortsætte med at tilbyde en permanent bolig til flygtninge.

- Når vi får mennesker til Billund Kommune, kan det godt være, at de er flygtninge, men når først de er her, er de bare borgere i Billund Kommune ligesom alle andre. Vi bruger også anvisningsretten over for etniske danskere, i det omfang det er nødvendigt. Flygtninge har så bare oftere brug for hjælpen. Vi havde nok også sværere ved at finde en bolig selv, hvis vi kom til Syrien uden at kunne sproget. Så vi prøver på at behandle folk så ens som muligt. Så kan man sige, at det er der jo ikke noget paradigmeskift i, men det har staten selv givet os mulighed for at vælge, siger Robert Terkelsen (V), formand for voksenudvalget, som tog beslutningen.

Anvisningsretten er kommunens måde at sikre, at borgere med for eksempel økonomiske eller sociale problemer kan komme forrest i køen til en bolig.