Billund Byråd: Børnevenligt budget godkendt med skåltaler

Med budget 2019 tager Billund Byråd endnu et skridt i retning af at gøre kommunen til "Familiens bedste valg". I alle taler blev det gode samarbejde fremhævet. Alle 25 har stemt for budgettet.

Billund Kommune: - Et enigt byråd har bestået sin første store prøve.

Sådan indledte borgmester Ib Kristensen (V) aftenens byrådsdebat om budgettet for de kommende år. Han takkede også for godt samarbejde, for for første gang i fem år står alle 25 politikere i Billund Byråd sammen om budgettet, et budget, som bærer præg af visionen om, at Billund skal være "Familiens bedste valg". Derfor er det især skoler, børnehaver, vuggestuer og dagplejer, der er prioriteret.

Således skal der for eksempel bygges 14 nye vuggestuepladser i Billund by, et ønske, der har stået højt på ønskelisten hos forældrene i Billund. Det gør det også hos forældre i Grindsted, men de er ikke blevet tilgodeset i denne omgang.

Det er børnene dog generelt på en række områder: Vestre og Hejnsvig skoler bygges om, dagplejere får mulighed for mere uddannelse, og der skal mere personale i daginstitutionerne.