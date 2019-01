Billund Brandvæsen har haft flere brande end nogensinde før

- Der har været lidt af det hele i 2018, og det er svært at sige, om der er en tendens i noget, siger Dannie Binger, der tror på, at der fremover vil blive tale om endnu flere udrykninger i Billund by.

Billund: 2018 blev for Billund Brandvæsen et år med mange udrykninger og flere brande end nogensinde før. Det er meldingen fra brandstationsleder i Billund, Dannie Binger. I alt havde stationen 185 udrykninger mod 160 i 2017. De 29 var meldinger om brand i biler, huse og stalde - og det var 20 mere end i 2017.

For varme bade

I forhold til Grindsted har Billund Brandvæsen langt flere automatiske brandalarmer. I 2018 kørte Billund Brændvæsen ud til 121 af slagsen mod 119 året før.

- Én af grundene til, at vi har flere af denne slags, er, at vi dækker langt flere virksomhedskvadratmeter, og når Lego Campus åbner, forventer vi, at der vil komme endnu flere, siger Dannie Binger.

Brandvæsenet kører også ud til hoteller, hvis der udløses en automatisk brandalarm:

- Det kan være en gæst, der har taget for varmt et bad eller har glemt strygejernet, der trigger alarmen, siger Dannie Binger, der også er ude for, at folk ofte tager fejl af døråbnere og brandalarm for eksempel i lufthavnen eller på plejecentret.

- Der er helt sikkert noget om, hvorvidt det kan svare sig at køre til mange automatiske brandalarmer, når der samtidig er mere at lave, men i bund og grund gør vi det, kunderne gerne vil have os til at gøre, siger Dannie Binger, der også har en forventning om, at mandskabet i Billund skal uddannes i frigørelse fra biler ved færdselsulykker - noget som stationen i Grindsted i dag tager sig af.