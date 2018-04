Billund Bibliotek viser projekt frem

Billund: Som et af to biblioteker i hele Danmark er Billund Bibliotekerne udvalgt til at præsentere et udviklingsprojekt på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2018 arrangeret af Danmarks Biblioteksforening.

Udviklingsprojektet, som Billund Bibliotekerne præsenterer på topmødet, hedder Making og skal medvirke til at udbrede læring gennem leg. De kalder det "at tænke med hænderne", som henviser til en motivationsdrevet læringsform med fokus på åbne processer, hvor man leger sig klogere på verden ved at udforske og eksperimentere.

Projektet er udvalgt til at være med til at sætte kursen for fremtidens biblioteker.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2018 foregår i MCH Herning Kongrescenter d. 12. og 13. april.