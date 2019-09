Billund Basketball Club åbner hold for unge

Billund: Børn og unge skal i fremtiden have muligheden for at spille basketball i Billund. Den mening er efterhånden delt af så mange, at Billund Basketball Club vil forsøge at etablere et børne- og ungehold.

Billund Basketball Club består hovedsageligt af internationale borgere, der under frie rammer mødes en gang om ugen i idrætshallen ved Den Internationale Skole for at spille basketball. Da en gruppe unge har udtrykt ønske om også at komme til at spille, er det besluttet at se, om der er tilstrækkeligt mange til at samle et hold.

Holdet henvender sig primært til børn mellem 10 og 15 år. Første træning finder sted onsdag den 18. september mellem klokken 16.15 og 17.30 i hallen ved Den Internationale Skole.

Alle kan frit prøve de første træninger, inden de beslutter sig for, om de på mere permanent basis ønsker at være en del af holdet.