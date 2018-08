Billund Bæk får sine sving tilbage

Billund: Naturen får en hjælpende hånd, når Billund Kommune og Billund Vand lægger bækken tilbage i sine naturlige folder. Det skal dels give bedre naturforhold, dels gøre engen langs bækken mere spændende og rekreativ og gøre den til en naturattraktion midt i byen i samhørighed med Skulpturpark Billund.

Projektet vil give tredobbelt gevinst - både vandteknisk, naturmæssigt og rekreativt. Et lige vandløb har generelt en dårlig flora og fauna, mens slyngningerne giver en mere varieret natur i området. Det sker bl.a. fordi slyngningerne holder vandet tilbage og gør engen mere våd til fordel for fugleliv og planteliv.

- I Billund Kommune har vi gode muligheder for at komme ud i bynær natur, og nu får borgere og turister en endnu bedre oplevelse lige ved bymidten i Billund. Det styrker vores visioner om aktiv natur for alle, siger Per Nyhus, formand for teknik- og miljøudvalget, i en pressemeddelelse.

Det praktiske arbejde med genslyngningen går i gang i starten af august og ventes færdigt i starten af november. Projektet rummer også en udvidelse af regnvandsbassinet nedenfor Hotel Legoland.

- Samlet set får vi en bedre og mere naturlig afvanding af området, og det er et skoleeksempel på, at klimasikring også kan give gode rekreative værdier, når det hele tænkes sammen. Projektet giver både en flottere naturoplevelse og en bedre og mere naturlig styring af de stigende vandmængder. Det gælder ikke mindst ved de kraftigere regnskyl, vi må forvente i fremtiden, siger Gihan Hossain Arab, ingeniør i Plan & Projekt hos Billund Vand, i en pressemeddelelse.