Billund Bæk bliver 241 meter længere

Billund: Arbejdet med at genskabe snoningerne af Billund Bæk er i denne tid i fuld gang. At bækken igen bliver snoet, betyder, at den bliver i alt 241 meter længere end hidtil, og det betyder samtidig betydelig bedre levevilkår for både dyr og planter.

Når bækken igen bliver slynget, kommer det til at betyde, at vandets hastighed vil blive ændret. Dermed vil vandet nogle steder løbe hurtigere, end det er tilfældet i dag, mens det andre steder vil løbe langsommere. Det får den betydning, at der kommer flere levesteder til gavn for både fisk, smådyr og planter.

Der bliver i forbindelse med projektet desuden etableret fire gydebanker, hvor ørreder har mulighed for at gyde.