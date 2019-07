Billund Bad håber på 10 millioner til renovering

Undersøgelse skal slå fast, hvor stort behovet er for en renovering af svømmehallen i Billund. Håbet er, at politikerne vil sætte penge af til en renovering.

Billund: I Billund Bad krydser de fingre. De håber, at lokalpolitikerne i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger vil afsætte et tocifret millionbeløb til en renovering af byens svømmehal. - Vi skal have et nyt ventilationsanlæg, et nyt vandbehandlingsanlæg, og så skal vi have renoveret taget. Det er de tre store poster, fortæller Lars Madsen, der er bademester i Billund Bad. I denne uge er der sat gang i en undersøgelse, der mere præcist skal fastlægge, hvor stor en renovering der er nødvendig. - Vi ved ikke noget om, hvad taget koster. Vi har lige sat gang i en undersøgelse, der skal vise, om der er råd og svamp i taget. Hvis der er det, kan det ende med at komme til at koste langt mere, siger Lars Madsen.

Mindre behov i Grindsted Også i Grindsted Svømmehal er håbet, at politikerne vil finde lidt penge til en renovering. Her er der dog tale om renoveringer på et helt andet og mindre niveau end i Billund.



I både herre- og dameomklædningen trænger saunaerne til en kærlig hånd, da træværket flere steder er ødelagt, og startskamlerne trænger til en udskiftning, da den skridsikre flade, som skal forhindre faldulykker, efterhånden er slidt ned.



Det vurderes, at disse ønsker kan opfyldes for 200.000 kroner.

Kan blive dyrere Håbet er, at byrådet i de kommende fire år hvert år vil bevilge 2,5 millioner kroner til en renovering af svømmehallen. Dermed vil der, hvis altså ønsket ender med at blive indfriet, være i alt 10 millioner kroner til renoveringen. Men om det i sidste ende viser sig at være tilstrækkeligt, er langt fra sikkert. - Når vi er færdige med det hele, tror jeg nærmere, at vi lander et sted mellem 15 og 16 millioner. Men det ved vi ikke præcis, før vi er færdige med undersøgelsen, siger bademesteren.

Almindeligt vedligehold 10 millioner kroner til en renovering lyder umiddelbart af ganske mange penge, men det er altså langt fra nok til en udvidelse eller andre store og iøjnefaldende ændringer. Der er, som bademesteren formulerer det, alene tale om ganske almindeligt vedligehold af en efterhånden moden bygning. En bygning, der efterhånden trænger til en kærlig hånd. - Der er ikke noget, der er kriminelt endnu, men det er et gammelt anlæg fra 1985, så det er ved at være godt brugt, og det koster mange penge at holde kørende, siger Lars Madsen. Undersøgelsen, som skal fastlægge, hvor stort behovet for en renovering af Billund Bad er - og dermed hvor stor regningen ender med at blive - skal efter planen være færdig 1. oktober.