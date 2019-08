Billund Bad fylder 50 år: Svøm for to kroner

Billund: I uge 36 kan Billunds svømmehal, Billund Bad, fejre sit 50 års jubilæum med forskellige aktiviteter for store og små.

Billund Bad sænker også prisen på indgangsbilletten - i hvert fald for en stund. Fra tirsdag til torsdag vil billetpriserne nemlig være det samme som i 1969. Det vil sige to kroner for voksne, og halvanden krone for børn. Hele fredag og lørdag vil der desuden være gratis adgang.

Den 7. september er selve jubilæumsdagen med åben reception for alle med tilknytning til Billund Bad fra klokken 10.