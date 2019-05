Billetter til jubilæumskoncert Vokalias: Din alder i kroner

Nu kan man benytte sig af muligheden for at få billige billetter til jubilæumskoncerten med Vokalias 18. maj.

Grindsted/Filskov: Din alder i kroner. Det er tilbuddet om en billig entré, når Vokalias lørdag den 18. maj klokken 15 kalder til "Syng dig glad"-jubilæumskoncert i Viadukthallen i Filskov. På vokalias.dk er der link til billetbestilling, og korleder Stig Møller opfordrer mange flere til på den måde at sikre sig en billig billet.

- Selvom jeg har været rundt på alle skoler, har vi kun fået fire børn med derfra. Men så kommer fire af mine børnebørn også, så koret ender med at bliver otte mand høj, altså én mere end børneflokken i "Sound of Music", siger Stig Møller med henvisning til, at børnene blandt andet skal synge den kendte "Do re mi".

På scenen står Grindstedkoret Vokalias samt Sisse Skovbakkes kor Side by side fra Struer - samt et mindre børnekor.

Program med syng-med

Som noget nyt får tilskuerne ved jubilæumskoncerten et fyldigt program. Her er blandt andet tekster til nogle af syng med-omkvædene samt forskellige faktaoplysninger om koret og dets lange virke med koncertrejser og optrædender i ind- og udland. Her kan man også se korets forskellige dirigenter og lidt om Stig Møllers mange meritter.

- Vi plejer aldrig at have program, men jeg synes, det kunne være fint denne gang, for det er fyldt med oplysninger og tekster, som vi håber, publikum vil synge med på, siger Stig Møller.