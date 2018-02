Billetprisen til Musik i Gryden i Grindsted stiger med 100 kroner

En billet til Musik i Gryden stiger fra på mandag med 100 kroner til 575 kroner plus gebyr.

Grindsted: Søndag den 4. marts er sidste chance, hvis man gerne vil sikre sig en billig billet til Musik i Gryden på Grindsted Stadion lørdag den 4. august.

De første godt 2500 billetter til koncerten er allerede solgt, og arrangørerne forventer et stigende salg de næste par dage, inden prisen fra på mandag den 5. marts stiger med 100 kroner fra 475 kroner plus gebyr til 575 kroner plus gebyr.

- I år, hvor vi jo samtidig har Kim Larsen koncert på Stadion torsdag den 5. juli, har vi naturligvis været særlig spændte på billetsalget til Musik i Gryden, og vi er glade for at konstatere, at billetsalget også i år går godt, siger Kurt Holm i en pressemeddelelse.

Han sidder i koncertudvalget til Musik i Gryden.