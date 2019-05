Billedkunstner beskriver de spor vi sætter i hinanden

Nyd livet her og nu

Ved at kombinere klassiske ornamentik med mønstre og gentagelser fra det moderne liv, udnytter hun de uendelige muligheder som symboler på individets og samfundets rutiner og traditioner. Mennesker og begivenheder sætter spor og aftryk i os, mærker os - på godt og ondt, og det er lige præcis dét, Mette Mailund Strongs værker drejer omkring, livet, sporene og kontrasterne, lyder det fra Billund Kunstforening.

Verden er fuld af indtryk, nære som fjerne, konkrete som drømte, og Mette Mailund Strong viser os, at den er smuk. At vi ikke skal tænke så meget over det, men nyde livet her og nu, fremhæver arrangørerne.

Der er fernisering onsdag 12. juni klokken 17 i Billund Centret - datoen er ændret i forhold til tidligere på grund af folketingsvalget.