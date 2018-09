Billardresultater

Billard uge 37:

VBU serien: Grindsted 1 - Grindsted 2 4-4, for G. 1 fik Anders C. Nielsen og Alex Nørbork klaret til uafgjort, for G. 2 var det Bjarne Aasberg og Kaj H. Nielsen. Serie 1: Grindsted 3 - Sdr. Felding 2 4-4, Bjarne Larsen og Svend Åge Junker fik klaret til uafgjort. Serie 2: Grindsted 4 - Grindsted 5 4-4, for G. 4 fik Martin Schulian og Tage Gaarde klaret til uafgjort, for G. 5 var det John Knudsen og Franco D'angelo.

Pensionist serien kreds 3: Grindsted 7 - Grindsted 8 2-4, G. 8 sejren blev vundet af Alex Nørbork og Ejgil Thøstesen, John Knudsen fik reduceret nederlaget for G. 7. Kreds 4: Grindsted 9 - Troldhede 7 2-4, nederlaget blev reduceret af Henning Johansen.