Lego: Der er intet som en god biograffilm, der kan sætte skub i salget af Lego-klodser. Det har Billund-koncernen kendt til i årevis med "Star Wars", "Batman" og de mange andre titler, der er fulgt op af succesrige Lego-æsker.

Men den slags film mangler i 2018, og det kan mærkes på Lego-salget i landets 17 Bilka-varehuse.

- På nyhedssiden har 2018 været tamt i forhold til, hvad vi tidligere har set. Der er nogle af de helt store lanceringer, som vi tidligere har set med Harry Potter og Star Wars, som ikke har været i markedet i år, fordi der har ikke været nogen nye film. Derfor har salget været stagnerende, siger Mark Nielsen, der er direktør for Bilka.

Fraværet af filmnyheder er ikke blevet opvejet af Legos egne serier.

- Sidste år faldt vores Lego-salg lidt, og i år sælger vi det samme som sidste år, siger Mark Nielsen.

Lego-topchef Niels B. Christiansen er enig i, at filmudgivelser har en betydning.

- Det kan flytte lidt op eller ned. Det gør jo bare resultatet stærkere, at vi har kunnet sælge det samme uden at have de film, siger han om regnskabet for første halvår, der viser et fladt salg sammenlignet med sidste år.

Næste år kommer opfølgeren til "The Lego Movie" fra 2014, der endte med at blive en langt større biografsucces end forventet.