Bilist kørte ufortrødent videre efter uheld på Tingvejen

Grindsted: En chauffør i en traktor forsøgte tirsdag aften klokken 19.04 at forhindre to andre bilister på Tingvejen skulle ende i et frontalt sammenstød. I stedet endte traktorkøreren så med at skride ned i grøften.

Det fortæller politikommissær Rune Rehnberg fra Patruljecenter Midt i Vejle.

Den 43-årige mand i traktoren blev forud for uheldet opmærksom på, at en bil, der var ved at overhale ham, var i fare for at kollidere med en modkørende bilist. Derfor trak han ud i rabatten, hvilket forårsagede at traktoren skred ned i grøften.

Det fik dog ikke føreren af den overhalende bil til at standse, og derfor betegner politiet nu denne person som en flugtbilist.

Vedkommende kørte i en rød Kia, fortæller politikommissæren.

Der skete ikke nogen personskader ved uheldet, og den 43-årige traktorkører, som kommer fra Varde, fik efterfølgende en kollega til at komme og trække ham og traktoren op af grøften.