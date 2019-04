Billund: Søndag klokken 10 stoppede politiet en 22-årig bilist på Grindstedvej i Billund.

Føreren kunne ikke fremvise et gyldigt kørekort, og han bliver derfor nu sigtet for at køre uden førerret.

I forbindelse med at politiet forsøgte at finde ud af, hvem manden var, oplyste han et andet cpr-nummer. Det opdagede politiet dog, og han bliver der derfor også sigtet for at udgive sig for at være en anden.