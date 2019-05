Hejnsvig: I løbet af weekenden har en eller anden tømt sin bil for affald på rastepladsen syd for Hejnsvig ved Ribe Landevej. Det opdagede folk fra Park & Vej, da de forleden kom forbi og fik øje på svineriet: Et komfur, et gammelt musikanlæg, en blæser og andet i kategorien hårde hvidevarer.

- Det er sørgeligt og meget utroligt, at man kan finde på at aflæsse så meget affald i naturen, da det ligger ind i skovkanten på den ellers så skønne og velplejede rasteplads. Det er også utroligt, man gør det, når der fra stedet er højst fire kilometer til en genbrugsplads, lyder det fra driftsleder Christian Iversen Park & Vej.

Tirsdag var hans medarbejdere ude for at rydde op på svineriet, da der er tale om en af Billund Kommunes rastepladser.

- Man bliver virkelig så ked af det. Det gør mine medarbejdere også, for de går virkelig op i, at der skal være rart og se godt ud, siger Christian Iversen.

Park & Vej oplever desværre jævnligt, at nogen læsser alt muligt af på rastepladserne:

- Vi ser cement, korn eller grisetarme og andet slagteriaffald. Nogle gange er det sådan, at ham, der kører den tur, simpelthen ikke kan spise sin mad, når han kommer hjem. Det er så vammelt.