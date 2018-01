Bibliotekschef: Legeteket kan måske tænkes ind i en ny sammenhæng

Grindsted: I JV forleden gav Bente Borg, frivillige på Legeteket, udtryk for, at det ville være dejligt, hvis Legeteket igen kunne få plads på biblioteket.

Det er der dog ingen aktuelle planer om.

Baggrunden for, at Legeteket, som i dag ligger på den gamle Nordre Skole, ikke kom med over i det nye Magion Bibliotek, er, at det ikke var det store trækplaster på det gamle bibliotek.

- Udlånet var meget begrænset. Det er en politisk beslutning, at det ligger, hvor det ligger, og jeg har sådan set ingen plan om at stille forslag om at flytte det. Vi har ikke plads til det, sådan som vores fysiske indretning er lige nu, siger bibliotekschef Ole Bisbjerg.