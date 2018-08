Biblioteket i Magion bygger om i efteråret

Grindsted: På biblioteket i Magion sætter man fra fredag 24. august gang i en stor forbedrende ombygning. Det er ankomstområdet og området omkring Borgerservice, der er i fokus. Man fjerner bl.a. den store kube ved indgangen, så man får åbnet op, og lyset kan komme ind.

Ombygningen handler dog om meget mere end blot lys. Den handler om, at kravene og ønskerne til et moderne bibliotek og borgerservice har ændret sig markant siden 2012, da biblioteket blev indviet. Borgerne efterspørger opholdspladser med fokus på voksne. Så nu indretter biblioteket et nyt indgangstorv, hvor nyheder, gode bøger og gode lyse opholdspladser kommer til deres ret.

Samtidig får betjeningspladserne et løft, så man får samlet alle funktionerne i et sted. Desuden får man sat støjregulerende lamper op, så lyden ikke spredes ud i rummet.

Omkring Borgerservice flytter man nummertrækket, så det bliver lettere at se, hvor man skal trække et nummer. Der etableres en såkaldt Nembox, som er en afhentningsboks. Her kan man afhente pas og sygesikringsbeviser udenfor den betjente åbningstid. Der indrettes også nye medbetjeningsstationer og ekspeditionspladser i Borgerservice.

Opbygningen forventes at vare til efterårsferien.