Biblioteket får 500.000 kroner: Maker-konceptet skal blive national turnering

Billund Bibliotekerne får cirka 500.000 kroner fra Kulturstyrelsen til at skabe en national turnering med det såkaldte maker-koncept.

Billund Kommune: Kulturstyrelsen har netop sendt tæt på en halv million kroner af sted mod Billund Kommune.

Modtageren af pengene er Billund Bibliotekerne, som snart går i gang med et nyt projekt, der skal udbrede kendskabet til det såkaldte maker-koncept.

Det amerikanske koncept, som på dansk kan oversættes til "at skabe", handler i bund og grund om at få især børn og unge til at lege med nye teknologier såsom 3D-print, læserskæring og programmering - og dermed blive klogere på verden.

Konceptet har været i Danmark og Billund Kommune i en del år, og Billund Bibliotekerne har nu en drøm om at gøre konceptet til en national turnering, som man for eksempel kender det fra First Lego League.

- Målet er at udvikle en national maker-turnering, som også skal være med til at brande på tværs af landet, hvad biblioteker kan, siger Christian Hansen, projektmedarbejder ved Billund Bibliotekerne.