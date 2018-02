Bettinas webshop med legetøj til børn vokser

Det går langsomt, men stille og roligt fremad for Bettina Sørensen, der for næsten et år siden startede webshoppen for børn, stjernedrys.shop, fra hjemmet på Kulsøvej.

Grindsted: Det er efterhånden ved at være et år siden, at Bettina Sørensen åbnede sin webshop for børn, stjernedrys.shop, og der er sket en del på det år, som hun selv føler, bare er fløjet af sted.

Hun startede med fem leverandører, men har nu tre gange så mange, nemlig 15 forskellige, og der kommer hele tiden nye mærker i webshoppen, hvor Bettina har lager i hjemmet på Kulsøvej 4 i Grindsted.

I stjernedrys.shop sælger Bettina Sørensen alt i legetøj og interiør til børn. Især trælegetøj er en populær artikel.

- Det går langsomt fremad, måned for måned, og for at ramme bredere har jeg udvidet sortimentet, så jeg nu også sælger andre ting til børn. Eksempelvis ting til fastelavn og filtprodukter. Men det er stadig trælegetøjet, der er det største hit, fortæller Bettina Sørensen.

Hun bruger Instagram og Facebook til markedsføring af sine produkter, og lige nu har stjernedrys.shop omkring 1000 følgere på Facebook, men Bettina har erkendt, at der skal rigtig meget markedsføring til.

- Jeg troede, at det gik hurtigere med at få folk til at følge med. Nu har jeg fået et firma til at sørge for Google-optimering, så min webshop hele tiden ligger i top. Der er så mange der sælger det samme, så det gælder om at skille sig ud med nye mærker, som de andre ikke har, og så få fortalt, at vi kan sælge tingene billigere, da vi ikke har de dyre omkostninger, som andre måske har, siger Bettina Sørensen, der hver måned kører en lille konkurrence på både Facebook og Instagram.