Besøgstallet til DR's julekalender i Grindsted blev en skuffelse

Samtidig kostede det Billund Kommune 604.000 kroner at købe udstillingen og drive den. Med entréindtægter på 72.000 kroner, ender den samlede udgift på 532.000 kroner for udstillingen.

Selvom der blev arrangeret masser af aktiviteter på Karensminde og i Grindsted af museet og Karensmindes Venner for at gøre opmærksom på udstillingen, kiggede kun 4.359 personer forbi i de to måneder, den kunne ses. Det oplyser Billund Kommunes Museer i en evaluering af udstillingen.

Unikke oplevelser

Det var allerede i maj 2018, at kommunen købte udstillingen, så på det tidspunkt, vidste man ikke, hvad man ville få.

- Vi vil gerne have den slags unikke udstillinger og oplevelser, men da vi startede med julekalenderen, kunne vi ikke se, hvad julekalenderen ville ende med. Havde det været en julekalender, der virkelig vakte begejstring, havde besøgstallet helt sikkert også været noget, siger borgmesteren.

Man vil fortsat se Billund Kommune forsøge at trække større begivenheder og udstillinger til.

- Vi har stadig vores eventpulje, og selvom det her måske ikke har været den største succes, vil vi stadig gøre noget for at trække ting hertil af den ene eller anden slags. Det her skal ikke afskrække os på nogen måder. Hvis du prøver at trække flere ting til, som vi har gjort de senere år, kan det ikke undgås, at der ind imellem er der en, som rammer lidt ved siden af, siger Ib Kristensen.