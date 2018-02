Besættelsessamlingens Venner håber på skoletjeneste

Grindsted: Godt en snes medlemmer var mødt frem tirsdag på Grindsted Erhvervsgymnasium, hvor Besættelsessamlingens Venner holdt generalforsamling.

Her så formand Kurt Nørgaard tilbage på et år, hvor støtteforeningen har været synlige, men hvor foreningen den 25. april fik et slag af byrådet.

- Den 25. april vedtog byrådet en samling af museets aktiviteter ude ved Karensminde. En beslutning, som ikke er noget vi i bestyrelsen går rundt og klapper i vores små hænder over - tværtimod fælder vi tårer. Denne dato vil fremover stå som en "black" dato i vores kalender. Vi kunne sætte os hen i hjørne og være godt tøsesure, fortsat gale op på stræder og veje, hvilket kun vil kunne blive opfattet som "vådeskud" i egen fod. Vi har valgt at ville arbejde sammen med museet og dets ledelse om fremtiden, fortalte Kurt Nørgaard.

Formanden sagde desuden, at bestyrelsen til enhver tid vil gøre opmærksom på medlemmernes antal og ønsker baseret på de næsten 2000 støttetilkendegivelser.

- Via det positive samarbejde tror vi fuldt og fast på, at vi kan opnå det bedste resultat. For at komme så meget frem i lyset som muligt, vil bestyrelsen arbejde interesseret og med intens interesse rettet mod en skoletjeneste. Her øjner vi store og gode muligheder for at komme med, blive hørt og være synlige. Vi vil være synlige, når lejlighed gives, og det vil der bl.a. blive den 4. maj i år, hvor vi sammen med museet vil afvikle en smuk mindeaften på Grindsted Kirkegård, i kirken og efterfølgende i Kirkehuset.