Berkay i autooværkstedet: Når man har passion, er det nemmere at lære

8. klasserne er i denne uge i brobygning og har været med til bygge crossere. For både Berkaykaan Kupelikili, til venstre og Wojciech Skibicki, til højre, har det været fint at arbejde med hænderne. Dina Sundgaard Rasmussen synes, det er lidt mærkeligt at være den eneste pige. Alligevel ved hun, at hun vil være mekaniker. Foto: André Thorup