Berit flytter By Hviid ind i Skoringens tidligere lokaler

- Tingene står oven i hinanden, som det er nu. Når jeg selv kommer ind i en butik, kan jeg godt lide, at man kan se varerne, så nu vil det blive præsenteret langt mere lækkert, siger Berit Hviid, der heller ikke er bange for at tage nye ting ind - hvis der er efterspørgsel efter det.

- Vi er i fuld gang med at male, lappe huller og hive hylder ned, fortæller Berit Hviid, der glæder sig til at få mere plads:

Grindsted: Lokalerne i Borgergade, som By Hviid har boet i i tre år, er blevet fyldt helt op. Så da Skoringen i Grindsted lukkede butikken i oktober, begyndte det at rumstere i Berit Hviid, og omkring den 25.-26. april åbner hun sin butik i nyrenoverede og større lokaler.

Berit Hviid lukker butikken i Borgergade fra mandag den 15. april og håber på at åbne i sine nye lokaler omkring den 25.-26. april.Berit Hviid er 46 år og har en hjemmeboende søn på 13 år og dertil to voksne sønner på 21 og 24 år.

Atelier i kælderen

Hun anerkender, at beslutningen har givet sommerfugle i maven og krævet is samme sted.

- Jeg har måttet regne på det, for det er en større butik, som også kræver mere mandskab, så vi er blevet halvanden person mere, fortæller Berit Hviid, der først og fremmest vil koncentrere sig om sin fotograf-virksomhed, der får eget atelier i kælderen.

- Det bliver dobbelt så stort som nu, og jeg vil få tre fotostationer i stedet for én som nu. Det betyder, at jeg ikke behøver at stille om fra gang til gang. Ateliet her har også været brugt som varelager, og det har været frustrerende, fortæller Berit Hviid, der indtil hun flyttede til bymidten for tre år siden, havde atelier hjemme i privaten.

- Her havde jeg fred og ro til kunderne, og det får jeg igen med det nye atelier, og det gør det nemmere blandt andet med babybilleder, siger Berit Hviid.

Hun vil tilbyde pasfoto i stueetagen.

- Butikken er étplans, og det gør den meget mere tilgængelig for kørestole og barnevogne, siger Berit Hviid.

Iværksætteren havde ikke forestillet sig, at tingene så hurtigt har grebet om sig.

- Min udlejer sagde godt nok til mig, at jeg ville vokse ud ret hurtigt, og ganske rigtigt, efter et år kom Lis med alle taskerne.

Berit Hviid vil også drive grafisk virksomhed fra de nye lokaler.