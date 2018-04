Belinda er klar med en kur for livet

Grindsted: Belinda Munk Nyhus tabte sig i 2006 45 kilo på et år. Dengang var det med De Danske Vægtkonsulenter, og dengang fungerede det godt for Belinda med struktur. Der var mad, hun ikke måtte spise, og mad, som var helt ok. I dag har 43-årige Belinda det bedre med, at intet er forbudt. Det handler nemlig om noget helt andet. Nemlig dét, der sker oppe i hovedet, når man for 20. gang går hen og åbner køleskabsdøren og snupper et eller andet, og den del har Belinda også fokus på, når hun begynder som ny Sense-konsulent i Grindsted.

Belinda Munk Nyhus inviterer på onsdag til informationsaften om Sense. Det foregår i Lyng Bowl klokken 17.30. Belinda er også klar til individuelle samtaler, hvis der er interesse for det.Belinda bor i Nollund med sin familie. Hun er gift med Per Nyhus (DF) byrådsmedlem og formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune. De har tre sønner på 18, 16 og 15 år.

Tid til sig selv

- Jeg har altid sagt, at jeg aldrig skulle arbejde i en buffet, men det gør jeg nu. Og når der er noget, der ser anderledes ud, så skal jeg i hvert fald smage det, for det er en ny smagsvariant. Vi er vokset op med, at vi skal spise op, men faktisk må man godt smage og levne, siger Belinda, der aldrig rigtig har oplevet at være sulten, for hun har altid været i nærheden af mad, og derfor handler det om at blive bevidst om, hvad man egentlig gør i en situation - og hvorfor man gør det.

Belinda blev selv vægtkonsulent fra 2007 til 2012, og efterfølgende har hun haft et "hemmeligt hold" hjemme, der er blevet ved med at møde op til vejning. Og nu har Belinda taget en uddannelse i at være mentor i mad og cykling, så Sense er et naturligt næste valg.

En sund livsstil er nemlig vigtig for Belinda. Ikke at hun står i køkkenet og kokkerer tidligt og sent derhjemme. Spørger man hendes tre sønner på 18, 16 og 15 år vil de måske endda sige, at hun bruger for lidt tid på at lave mad.

- Men der skal også være tid til mig, forklarer Belinda, der gerne går lange ture og går til fitness, når hun har fri.

- Det giver luft til hjernen, ro og frihed. Jeg er en stor planlægger, og hvis der ikke er tid til mig, så kan jeg godt blive skrap, forklarer Belinda, der tog jagttegn i 1998 - mest for at provokere resten af familien, men nu er det en hobby, de deler.