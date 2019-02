Beijing og Shanghai leger med Lego - nu venter resten af Kina

Billund: Ud over en opgave med at navigere i en industri, hvor det digitale fylder mere både i forhold til salgskanaler og indhold, er Lego også i gang med at forsøge sig på nye markeder.

Mens salget på kernemarkeder såsom USA og Vesteuropa er steget med få procent, vokser omsætningen i Kina med over 10 procent.

- Kina vokser i betydning for helheden og er i stigende grad en vækstdriver, siger Legos topchef, Niels B. Christiansen.

Han fremhæver, at Lego i 2018 er kommet ud af Shanghai og Beijing og er slået igennem i "den næste række af byer".

Niels B. Christiansen fastholder dog, at det vigtigste for Lego bliver fortsat at udvikle nyt legetøj, som børnene er interesseret i. Her håber han, at Lego kan hente inspiration fra sine nye markeder.

- Langt hen ad vejen er det alligevel overraskende, hvor ens leg er i hele verden. Mange af vores historier og legosæt er globale, siger han.

- Vi har lavet et par specifikt kinesiske produkter, som er blevet meget positivt modtaget.

- Vi har i mange år haft stor succes med Star Wars og Harry Potter, der kommer ud af vestlig kultur. Men man kan også godt forestille sig, at man kan have historier, der kommer ud af kinesisk kultur, som kan have en global tilstedeværelse.