Psykoterapeut Lene Gram, til venstre, og Elisabeth Holstein, fodplejer, er glade for Sundhedshuset på Solvej og vil gerne gøre stedet kendt for flere. Foto: Martin Ravn

Psykoterapeut Lene Tranholm Gram og fodplejer Elisabeth Holstein har godt gang i deres klinikker i Sundhedshuset på Solvej.

Grindsted: Både Lene Gram, som er psykoterapeut, og Elisabeth Holstein, som er fodplejer, har bemærket, at deres kunder i stigende grad er indstillet på, at gøre det, der skal til for at få det godt - også selv om de skal have pungen op af lommen. Begge har de seneste år mærket fremgang i Sundhedshuset, hvor de har lejet sig ind. - Der er aldrig nogen, der prutter om prisen, smiler Elisabeth Holstein, som efter syv år i Sundhedshuset har en firedages arbejdsuge her. Lene Gram har i løbet af to år i Sundhedshuset også gjort den erfaring, at flere og flere finder vej til hendes samtalerum. - Vi er ved at være mere åbne i forhold til at tage fat, hvis der er noget, der ikke fungerer. Det er lidt som at gå til fysioterapeut, hvis man har ondt i en skulder. Folk kommer og får hjælp til at kigge på det, der måske ikke fungerer, og bare det kan gøre en stor forskel, er hendes erfaring.

Lene Gram, psykoterapeut og qi gong-og mindfullnessunderviser, har haft klinik i Sundhedshuset på Solvej i godt to år. Elisabeth Holstein, som er fodplejer og også arbejder med massage og ansigtsbehandling, har haft klinik i huset siden 2012.

Sunde fødder Elisabeth Holstein, 62 år, er først og fremmest fodplejer. - Fodpleje forplanter sig i hele kroppen, det giver velvære og stimulerer blodomløbet. Jeg hører tit fra folk, at de nærmest svæver herfra, fortæller hun. Udover fødderne kan man også få "japansk lifting" hos Elisatbeth Holstein. Det er en blanding af ansigtszoneterapi, lymfedrænage og ansigtsmassage, som udover at være afstressende, blandt andet også opstrammer slap hud og mindsker poser under øjnene. Hun tilbyder også terapeutisk massage, en blid massageform, som ifølge Elisabeth Holstein giver afspændthed, tryghed og nærvær, forandrer træthed til energi og hjælper psyken til afslapning. Og det gør overhovedet ikke ondt, pointerer hun: - Hos mig skal man bare slappe af og nyde det. Ved siden af arbejdet i Sundhedshuset er Elisabeth Holstein ansat i aftenvagt på et plejehjem for demente borgere. - Det er meget givende for mig, at jeg også kan hjælpe i den sidste tid af livet, når det bliver svært, siger hun.

Foto: Martin Ravn Lene Gram arbejder både som jordemoder i Esbjerg og som psykoterapeut med mere i Sundhedshuset på Solvej. Hun har sit samtalerum på 1. sal. Foto: Martin Ravn

Sundt sind Lene Gram, 53 år, er deltids jordemor i Esbjerg og har uddannet sig i psykoterapi i forbindelse med, at hun skulle være leder af en sorggruppe for forældre, der har mistet et barn. Det fylder stadig en del af hendes arbejdsliv, mens hun i sit samtalerum på Solvej tager imod både unge og ældre, der har brug for en at tale med. Det drejer sig blandt andet om unge, som rammes af angst, folk med lettere depressioner eller stress-symptomer. Hun bliver også opsøgt af flere og flere par, der gerne vil i terapi. - Der kan være noget, der ikke rigtig fungerer - uden at parret af den grund er ved at gå fra hinanden. De vil bare gøre noget, inden det måske er for sent. Ofte handler det om kommunikation, og når man har en med på sidelinjen, kan det være nemmere at få overblik, siger hun.

Foto: Martin Ravn Fodplejer Elisabeth Holstein holder til i det store lokale i stuen i Sundhedshuset på Solvej. Udover at tage sig godt af kunders fødder tilbyder hun også en blid terapeutisk massage samt japansk lifting, en ansigtsmassage, som også inddrager lymfedrænage og ansigtszoneterapi.Foto: Martin Ravn

Dejligt hus - med have Lene Gram har planer om at udvide med undervisning i den kinesiske bevægelsesform qigong - i apotekerhaven, når det bliver lidt varmere. Hun arbejder også med en mindfullnessbaseret metode, som kan hjælpe deltagere med at få mere ro i dagligdagen, mindre stress og mere energi. Det to behandlere er enige om, at de supplerer hinanden, for det handler alt sammen om velvære. - Det her sted er bare et dejligt roligt sted. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg hoppede ud i at være selvstændig, siger Elisabeth Holstein.