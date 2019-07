Behandler på Vorbasse Marked: - Vi så en del stoffer i år

Behandlerne fra Trekantbrand behandlede fire unge med voldsomme bivirkninger efter at de havde taget kokain og lsd på Vorbasse Marked. Det er dobbelt så mange som året før.

Vorbasse: De frivillige i behandlerteltet på Vorbasse Marked har haft nok at se til, ikke mindst fordi mængden af stoffer ser ud til at have været stigende. Sidste år tog de sig af to, som havde taget stoffer, i år var det fire. - Vi havde fire unge inde i teltet, fordi de ikke kunne tage vare på sig selv efter at have taget stoffer. Vi havde blandt andet en ung, som havde voldsomme hallucinationer efter at have taget lsd og kokain. Vi syntes, der var flere stoffer i år, siger nødbehandler Søren Lauritsen, som var på vagt fra onsdag klokken 20 til søndag morgen og indimellem kun sov ganske få timer.

Trekant Brands præhospitale indsats Trekant Brand havde 32 frivillige behandlere på Vorbasse Marked.Derudover var der to behandlersygeplejersker.



De vurderer at have spare region Syddanmark for 12 ambulancekørsler.

Stoffer i drinks og brandsår Han og de andre frivillige så også en del gaspatroner, så de gik vagt på pladsen, og måtte desuden behandle to, der var påvirket voldsomt af noget, de havde drukket. - Vi fik to ind, som kun havde drukket alkohol, men de var tydeligt påvirket af noget andet også. Ergo må nogen have puttet noget i deres drinks, siger Søren Lauritsen. Behandlerne behandlede også to efter voldsepisoder: En havde fået et par på hovedet og en anden en skalle. Kun den ene skulle syes, og begge kunne selv gå fra behandlerteltet. En enkelt ambulancekørsel blev det også til, da man ville være helt sikker på, at en gæst ikke have brækket ryg eller nakke. Fem tilfælde af brandsår, herunder en svær andengrads forbrænding, tog behandlerne sig også af. - Det var en, der havde villet flytte en vandpibe og var blevet forbrændt i hele håndfladen. Vi sendte personen med taxa til sygehuset, fortæller Søren Lauritsen. Som altid var der også en del, der kunne se ud til at være bevidstløse, men bare havde brug for at sove en rus ud. Søren Lauritsen mener, at nødbehandlerne tog sig af 20 gæster på den måde.

Fredeligt trods alt Selv om det lyder voldsomt, mener han dog, at behandlerne havde lidt mindre at lave end sidste år. Det tilskriver han, at regnvejret to aftner lagde en dæmper på festen. Han peger på, at det har været en god forretning for Region Syddanmark at have en "skadestue" på markedet. - Vi har sparet regionen for 12 ambulancekørsler. Det synes vi selv er ret godt, siger han.