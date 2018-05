Befrielsesdagene i Grindsted: - Kære far, kom snart hjem til os

En oktoberaften i 1944 vågner 7-årige Jens vågner ved larmen fra støvletramp og høje råb, da Gestapo slæber hans far afsted. Den 4. maj om aftenen bryder familien ud i euforisk glæde og begejstring.

Tv-journalisten, erhvervsmanden og EU-parlamentarikeren Ole Andreasen er kendt over det ganske land for sine introer til nationalklenodiet Matador, der stadig samler danskere i alle aldre foran skærmen. Hver lørdag aften træder den gamle Grindsted-dreng ind i de danske dagligstuer og guider med klangfuld røst og et umiskendeligt strejf af jysk dialekt seerne igennem tv-serien. Udover Ole Andreasen er kun èn dansk journalist blevet forundt at få sin stemme udødeliggjort i æteren - redaktør Johannes G. Sørensen. Ved befrielsen faldt det i hans lod at oplæse den ikoniske meddelelse om tyskernes kapitulation over BBC. Ved skæbnens tilskikkelse er de to legendariske journalister begge rundet af fordums dages vestjyske landbosamfund med rødder på Grindsted-egnen. Ole Andreasen, der træder sine barnesko i 1940'ernes Grindsted, og Johannes G. Sørensen som købmandssøn fra Sdr. Omme. Da hàn fredag aften den 4. maj 1945 fra London formidler det lykkeligste budskab i Danmarks historie, sidder hans forældre hjemme i Ansager og Oles mor i Grindsted og lytter med: Klokken er 20.36. Efter en kort pause for slukket mikrofon improviserer Johannes G. Sørensen til historiens vingesus de bevægende ord over BBCs danske nyhedsudsendelse. Det ganske land - også Grindsted - eksploderer i euforisk glæde og begejstring.

Varme i luften befrielsesaftenen I Vestergade i Grindsted står den unge mor til fire små drenge Karen Andreasen ved stuevinduet og betragter tavst den sydende heksekedel. Overalt bliver forhadte mørklægningsgardiner flået ned, tændte stearinlys sættes i vinduerne, og folk stimler sammen, fester og synger nationalsange til langt ud på natten. Sønnen Ole, dèngang en purk på fem, har i Egnsbogen for Grindsted/Billund 1982 ladet tankerne søge tilbage til den store aften: "Befrielsesaftenen havde sin egen stemning. Ifølge termometret kan det have været koldt, men der var i alle tilfælde en utrolig varme i luften, og nu kommer far snart hjem ... " Karens glæde i de hektiske befrielsestimer er iblandet sorg og vemod over dè frihedskæmpere, der har betalt den højeste pris i kampen mod tyskerne. Hun tænker på dèm, der ikke klarede den. Og på hàm, hun savner mere end nogen anden i denne verden - Arne, der har overlevet måneders mareridt i KZ Neuengamme og nu er blevet reddet til Sverige med De Hvide Busser. Som datter af brugsuddeler Hans Gehlert Christensen bliver Karen i 1937 gift med civilingeniør på Grindstedværket Arne Andreasen, og for at være tæt på Karens familie beslutter de at bosætte sig i huset på Vestergade. De bliver velsignet med fire drenge - Jens, Ole, Uffe og lille Esben.

Gestapo kommer da børnene sover Vi skruer tid og sted tilbage til oktober 1944, hvor Gestapo ved en storstilet aktion får optrevlet flere modstandsgrupper med tilknytning til Grindsted. Lokale modstandsfolk arresteres, blandt dem èn af modstandskampens store profiler, gruppeleder Arne Andreasen. Han bliver taget af tyskerne i hjemmet i Vestergade 21 sent søndag aften den 8. oktober 1944. Da bevæbnede Gestapofolk stormer ind i huset, ligger de fire små børn og sover, Esben i sin vugge i soveværelset hos mor og far og de andre i deres værelser. I sin erindringsbog Fange nr. 69109 beskriver Arne Andreasen, hvad der sker, da han går rundt for at tage afsked med sine drenge:"Jeg husker, at da jeg til afsked bøjede mig ned over Esbens vugge, holdt Birkedal-Hansen revolveren hen til mit hoved ..." Samtidigt forlanger Birkedal, der er berygtet som Gestapos værste torturbøddel, at faderen skal sværge ved sit lille barns hoved, at han ikke er med i modstandsbevægelsen. Arne Andreasen lader sig ikke kujonere og nægter pure at sværge. Grosserersønnen Ib Birkedal Hansen fra Strandvejen i Aarhus er ikke til at spøge med. Den spinkle mand med det indfaldne ansigt gør nidkært tyskernes beskidte arbejde og ynder at udsætte danske frihedskæmpere for grusom tortur med pisk, ledninger, knippel og brændende cigaretter. Som den højest rangerende dansker i Gestapo gennemfører han og hans gruppe alene i 1944/45 28 drab og står for halvdelen af Gestapos anholdelser af modstandsfolk, hvor de med uhørt råhed og brutalitet spreder skræk og rædsel omkring sig. Efter krigen bliver han dømt til døden og henrettet ved den sidste officielle henrettelse i Danmark.

Børnene sender breve til far Den 7-årige Jens vågner ved larmen fra støvletramp og høje råb og tumler fortvivlet ud på trappeafsatsen, hvor han ser Gestapo slæbe afsted med sin far. Grædende kalder han på ham, men heller ikke dènne aften i oktober 1944 udviser Gestapos bødler nogen barmhjertighed. To dage senere om tirsdagen skriver Jens - der lige har lært at skrive - et lille brev til sin far, der er ført til Gestapos hovedkvarter i Kolding til afhøringer og derefter smidt i en fængselscelle: "Kære far, vi har det godt, kom snart hjem til os. Hilsen fra din Jens." Også Ole har fortalt om dèngang i Egnsbogen: "Igen melder sig tvivlen: Kan jeg huske den nat, de hentede far? Eller har jeg fået det fortalt ? Jeg husker stemningen, helt sikkert. Stemningen i hjemmet, i familien, i hele byen. Tydeligt står også stemningen ved et forgæves besøg på Staldgården i Kolding - og stemningen når der skulle sendes en pakke til Neuengamme ..." Kun få uger senere bliver modstandsfolkene fra Grindsted overført til Frøslev-lejren for snart at blive deporteret videre til KZ-lejren Neuengamme. Inkarnationen af absolut ondskab med SS-bødler, der myrder løs, krematorier, der arbejder i døgndrift, og lig, der hober sig op, omhyggeligt stablet i flere meters højde. Ifølge historikerne passerer næsten 106.000 fanger - heraf 4.800 danske - gennem Neuengamme under krigen, og under halvdelen klarer sig igennem i live - een af dem er civilingeniøren fra Grindsted.