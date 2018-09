De fleste vil formentlig gerne frabede sig at blive konfronteret med døden hver eneste dag. Ikke desto mindre er det, hvad der sker for Jørn Larsen i jobbet som bedemand - og han elsker sit job.

Før det arbejdede han i 18 år som Falck-redder, hvor han ligeledes til tider blev konfronteret med døden, ligesom han har erfaring fra et job på en institution for unge med adfærdsvanskeligheder.

- En af de gode ting ved jobbet er, at der ikke er nogen typisk dag. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at telefonen ringer, og så har jeg en sag. Så ringer den måske 10 minutter senere igen, og så har jeg pludselig travlt. Det kan gå hurtigt fra, at jeg går rundt og ikke rigtigt har noget at lave, til at jeg har meget travlt, fortæller Jørn Larsen, som i de seneste tre år har været ansat som bedemand hos Katri Søgaard i Grindsted.

At blive konfronteret med døden på daglig basis ville formentlig få nogen til at sige nej tak til tjansen som bedemand. Men sådan er det ikke for Jørn Larsen, der befinder sig særdeles godt i sit job.

Grindsted: Hver dag bliver Jørn Larsen konfronteret med død og sorg. Sådan er det at være bedemand, fordi han står for kontakten til afdødes familie og for at koordinere de praktiske ting i forbindelse med begravelsen.

Alle mennesker går rundt med en klar idé om, hvilket job de allernødigst ville have. Et vaskeægte skodjob. Men spørger man en person, der har et sådan job - et såkaldt skodjob - kommer der gerne en levende historie om et fantastisk job, der giver masser af mening og livskvalitet til personen, der udfører det. Denne person har imidlertid samme forestilling om, hvilket job der er et skodjob - og sådan kører det i en uendelighed... Vi har sat os for at tale med nogle af de mennesker, der har et såkaldt skodjob for at høre mere om, hvordan det egentlig er. Vedkommende sender derefter stafetten videre til det job, vedkommende allermindst kunne tænke sig. Dette er første historie i rækken, og derfor lægger vi ud med journalistens bud på det værste job overhovedet: Bedemand.

Aftaler med præsten

Typisk ringer de pårørende efter bedemanden kort tid efter, at en person er afgået ved døden. Herefter besøger Jørn Larsen familien og holder en samtale, der ofte tager halvanden times tid.

- Når jeg sidder til en samtale med de pårørende, føler jeg, at jeg er til eksamen. Det må ikke gå galt. Det skal klappe hver gang, siger Jørn Larsen, som allerede på første samtale med de pårørende forsøger at lave en aftale med den lokale præst omkring tid og sted for begravelsen.

- Det er noget af det første, jeg gør, for jeg kan mærke på de pårørende, at det er noget, der betyder noget for dem, siger han.

Efterfølgende sørger bedemanden for, at en række praktiske ting bliver ordnet. De pårørende skal vælge den kiste eller urne, de synes bedst om, og der skal muligvis indrykkes en dødsannonce i avisen. Ting, man muligvis ikke tænker over som det første, når en person er død, og som bedemanden derfor får klaret. Og inden han er taget derfra, har de pårørende fået et overslag over, hvor meget de skal betale for bedemandens service.

- Jeg er ikke herre over, hvor meget stenhuggeren skal have for gravstenene. Men jeg kan give et ret præcist overslag på, hvor meget de skal betale for bedemanden, siger Jørn Larsen.