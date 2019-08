Beboere skal hjælpe med at udvikle Tingparken

- Hvis Tingparken skal blomstre og være et moderne og attraktivt boligområde - også om 20 år - så er det nu vi skal gøre en indsats. En af de fantastiske ting ved at bo i en almen boligforening er, at man som beboer har meget stor indflydelse på alle beslutninger gennem beboerdemokratiet, siger Jeyarajah Rasiah, som er formand for afdelingsbestyrelsen i Tingparken.

Grindsted: Tingparken i Grindsted står foran en renovering af de større. Formentlig vil der blive brugt et trecifret millionbeløb på renoveringer af de i mange tilfælde nedslidte 60'er-lejligheder, og nu får beboerne mulighed for at sætte deres fingeraftryk på, hvordan lejlighederne skal se ud, når renoveringen er forbi.

Tingparken har søgt Landsbyggefonden om et endnu ikke offentliggjort trecifret millionbeløb. Afdelingen skal blandt andet have nye tage, nye facader, køkkener og badeværelser, døre og vinduer. Mere tilgængelighed til en række boliger, så kørestolsbrugere kan komme ind i lejlighederne i stueplan.Workshoppen finder sted tirsdag den 20. august klokken 17-20.30 i Magion. Alle beboere i Tingparken kan deltage, og der vil være en let anretning og en vand til alle, der senest den 16. august klokken 12 tilmelder sig på telefon 75 32 33 88 eller via mail grindsted@bovia.dk Tirsdag den 13. august mellem klokken 14 og 17 vil afdelingsbestyrelsen samt repræsentanter fra Grindsted Boligforening og Bovia stå klar med en informationsstand ved det store vaskeri i Tingparken 42. Her vil der blive fortalt mere om projektet.Tingparken er en del af Grindsted Boligforening som administreres af Bovia.

Trænger til modernisering

Tingparken har ansøgt Landsbyggefonden om et trecifret millionbeløb til renoveringen, der bliver betegnet som meget nødvendig.

- Bygningerne trænger til vedligeholdelse og modernisering, og der er nogle ting, som vi bliver nødt til at rette op på, for at fremtidssikre boligerne. Men der er også mange ting, som ikke ligger fast. Lige nu skal vi i gang med at udvikle udearealerne og fællesområderne. Det vedkommer alle os, som bor her, så vi vil gerne gøre en særlig indsats for at få mange til at involvere sig i projektet, siger Jeyarajah Rasiah, som derfor håber, at mange vil møde op og gøre deres indflydelse gældende.

- Vi vil gerne tale med nogle af de beboere, som almindeligvis ikke kommer til vores afdelingsmøder, fordi det er beslutninger som får indflydelse på os alle. Derfor har vi besluttet at gøre lidt ekstra ud af det, siger han.

Selve workshoppen afholdes af Pluskontoret Arkitekter, der har stor erfaring med at involvere beboerne i de områder, der står foran at blive renoveret.