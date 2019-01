Beboere på Grenevej: Kommunen må låne vores jord

- Hvis de laver denne snoning af vejen, tilbyder vi, at de må låne jorden til at lave denne grussti, indtil de har penge til den og vedtager at anlægge den siger Jakob Vibe-Pedersen, som er en af beboerne på Grenevej.

Sådan lyder et forslag fra en gruppe beboere på Grenevej. Beboerne har tidligere foreslået, at Grenevej i forbindelse med den planlagte sideudvidelse får nogle snoninger. Det vil betyde, at kommunen kan nøjes med at erhverve landbrugsjord, hvis cykelstien senere skal forlænges og strække sig langs hele Grenevej - og de må gerne låne jorden, indtil den eventuelt senere skal købes.

Billund: Det er muligt, at Billund Kommune ikke på nuværende tidspunkt har økonomiske midler til at lave en cykelsti langs hele Grenevej - men så kan kommunen låne jorden af lodsejerne, indtil budgettet tillader at købe det.

Den nuværende Grenevej kan ikke genbruges, når vejen efter planen skal udvides i løbet af i år. Det er ifølge en række beboere langs Grenevej et argument for, at man lige så godt kan flytte den nogle meter som foreslået. Men helt så simpelt er det ikke, forklarer Per Nyhus (DF), formand for teknik- og miljøudvalget.- Selvom vejen ikke kan genbruges, er der stadig noget bundopfyldning i den gamle vej, som man vælger at bruge som bund, og som man deler ud i hele bredden. Det er ikke sådan, at man fjerner alt og starter helt forfra med sand og stabilgrus. Men hvis man vælger at flytte vejen, skal der en helt ny vejopbygning til, siger han.

- Når kommunen skal lave en vej eller en sti, er den også nødt til at eje den jord, det bliver lavet på. Vi kan ikke gå ud og lave noget på en anden mands jord. Jeg tror, at det rent juridisk vil blive svært at håndtere at have en sti liggende på en anden mands jord, siger han.

Idéen om at lade vejen få snoninger, så der lettere kan laves en cykelsti, er fra Billund Kommunes side blevet skudt ned med det argument, at der ikke er truffet nogen beslutning om en cykelsti. Formanden for teknik- og miljøudvalget, Per Nyhus (DF), er da heller ikke lun på idéen om, at kommunen låner jord fra private lodsejere.

Dyrt at vente

Beboerne på Grenevej ser gerne en cykelsti langs hele vejen. Det er imidlertid ikke planen, og det ærgrer beboerne, der ser det som økonomisk usmart ikke at bygge cykelsti langs hele strækningen med det samme.

- Vores påstand er, at hvis de venter med at lave cykelsti langs den resterende del af Grenevej, vil den ende med at blive to millioner kroner dyrere. For så skal de ekspropriere haver i stedet for landbrugsjord, og det er meget dyrere. Det synes jeg ikke vil være at opføre sig økonomisk forsvarligt, siger Jakob Vibe-Pedersen.

At det kun bliver dyrere af at vente, er Per Nyhus enig i. Han hæfter sig bare ved, at der stadig ikke er penge til at sætte arbejdet med en cykelsti i gang på nuværende tidspunkt.

- Det bliver ikke på noget tidspunkt billigere at lave den end nu. Det kan det slet ikke betale sig at tale imod. Problemet er bare, at jeg ikke bare kan sætte det i gang, for byrådet har bestilt, at der skal være en sti fra Engdraget til Koldingvej, og at der skal ske en sideudvidelse af Grenevej på hele strækningen. Det er det, der er opgaven, lyder det fra udvalgsformanden.