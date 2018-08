Beboere ønsker støjdæmpende asfalt på Grenevej

Nej tak til en støjvold eller en støjskærm langs Grenevej forbi Lillevang - og ja tak til støjdæmpende asfalt på Grenevej. Sådan lyder det fra beboerne langs Grenevej.

Billund: Hvis det står til de beboere på Lillevang, som bor ud mod Grenevej, vil Grenevej i forbindelse med sin udvidelse blive belagt med støjdæmpende asfalt. Billund Kommune besluttede for to år siden, at den relativt smalle Grenevej skulle udvides for bedre at kunne håndtere den stigende mængde trafik, der er forventet i fremtiden. Det var ikke en beslutning, som faldt i god jord hos de mange beboere på Lillevang, som bor umiddelbart ud til Grenevej. Med en større vej, øget fartgrænse og større mængde trafik kunne de se frem til mere støj fra vejen, hvilket naturligvis ikke behagede lodsejerne.

Udvidelse af Grenevej Det blev i 2016 besluttet at udvide Grenevej til en bredde på 7,5 meter samt at bygge en dobbeltrettet cykelsti.



Beslutningen førte til protester fra beboerne på Lillevang langs Grenevej, da en større vej med mere trafik uundgåeligt vil føre til mere støj. Beboerne har derfor udtrykt ønske om, at Grenevej i forbindelse med udvidelsen bliver belagt med støjdæmpende asfalt.



Politikerne i teknik- og miljøudvalget skal i næste uge tage stilling til, om de vil imødekomme ønsket, der forventes at løbe op i en merudgift på cirka 150.000 kroner.

Tre mulige løsninger De beboere, som har hus på Lillevang ud mod Grenevej, samt beboerne på tre adresser på Grenevej blev derfor kort før sommerferien inviteret til en nabohøring angående planerne. Her blev de præsenteret for tre mulige løsninger, der alle kunne være med til at dæmpe støjen fra den bredere Grenevej: Der kunne blive bygget enten en støjvold eller en støjskærm, som begge ville være tre meter høje, eller kommunen kunne prioritere at lægge støjdæmpende asfalt på Grenevej. Forslagene kom til afstemning blandt beboerne, og her viste sig et meget klart flertal for, at der på Grenevej bliver lagt støjdæmpende asfalt. I næste uge skal politikerne i teknik- og miljøudvalget tage stilling til, om de vil imødekomme ønsket fra beboerne - og i givet fald hvilken af to typer støjdæmpende asfalt, der skal bruges i forbindelse med udvidelsen.