Beboere i Billund og Sdr. Omme har haft indbrud via underboring

Billund/Sdr. Omme: I løbet af weekenden har beboere i Billund og Sdr. Omme haft ubudne gæster, der i begge tilfælde har skaffet sig vej ind i husene ved at underbore en lås.

På Bogfinkevej i Billund er der søndag mellem klokken 03.45 og 04.05 boret et hul i en havedør. På den måde har tyven kunnet påvirke låsen og komme ind i huset. Der er endnu ikke overblik over, hvad der er stjålet.

Samme fremgangsmåde er brugt på Nørager i Sdr. Omme i tidsrummet lørdag klokken 11 til søndag 09.30. Også her har tyven været rundt i huset, og heller ikke her er der overblik over det stjålne.