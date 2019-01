Beboere føler sig overhørt: - Ryk Grenevej få meter til siden

Beboere langs Grenevej er ikke imponerede over Billund Kommunes håndtering af den planlagte udvidelse af vejen. Beboerne føler sig overhørt, selvom de står med et forslag, de betragter som en god løsning.

- Hvis man ikke rykker vejen nu, kommer man til at ekspropriere en masse have, når der skal laves en cykelsti. Hvis vejen bliver flyttet nu, kan man undgå at ekspropriere have, siger Jakob Vibe-Pedersen, som bor på Grenevej 9 og er en af seks medunderskrivere af det åbne brev.

Konkret bliver det foreslået, at strækningen mellem Grenevej 9 og 13 bliver rykket tre-fem meter mod nord - altså væk fra husene - mens den længere strækning fra Grenevej 13 til Grenevej 8 bliver rykket cirka seks meter mod syd. Det vil betyde, at vejen kommer lidt længere væk fra husene, og det kan blive en stor fordel, mener beboerne.

Billund: Når Grenevej engang i nærmeste fremtid skal udvides, bør den to steder få et knæk, så den får længere afstand til husene langs vejen. Det mener en række beboere, som i et åbent brev til alle byrådsmedlemmer opfordrer til at genoverveje den beslutning, der er truffet omkring vejen.

Det blev i 2016 besluttet at udvide Grenevej til en bredde på 7,5 meter samt at bygge en dobbeltrettet cykelsti langs en del af Grenevej fra Koldingvej til Engdraget. Beslutningen førte til protester fra beboerne på Lillevang langs Grenevej, da en større vej med mere trafik uundgåeligt vil føre til mere støj. Derfor er det blevet besluttet at bruge lidt ekstra penge på støjdæmpende asfalt. På byrådsmødet i februar skal kommunalbestyrelsen endeligt konfirmere beslutningen om en udvidelse af Grenevej.

- Hvis det bliver gjort på den rigtige måde, siger de, der har forstand på det, at det er mere trafikvenligt. Der sker flest ulykker på de lange og lige vejstrækninger, fordi folk kører for stærkt, og målet er jo at få hastigheden ned, siger Jakob Vibe-Pedersen.

Det er et forslag, som indebærer, at vejen vil komme til at få nogle svingninger i modsætning til i dag, hvor den går meget ligeud. Sådanne svingninger kan lyde irriterende i ørerne på bilister, men det kan samtidig have visse fordele.

Ikke nødvendigvis det billigste

Beboerne på Grenevej er siden 2016 kommet med adskillige inputs, men har i forbindelse med en aktindsigt i sagen konstateret, at kun et uddrag af de mails, der er blevet sendt til kommunen, er koblet på sagen, ligesom de savner notater fra de samtaler, der har været med medarbejdere i kommunen.

Særligt forarget blev Jakob Vibe-Pedersen og hans naboer, da de mødte op til åstedsforretning, som går forud for enhver ekspropriation, og her konstaterede, at der i praksis allerede var taget en beslutning om sagens videre forløb.

- Kommunen indleder med at sige til os, at der ikke er besluttet noget, og at vi har mulighed for at komme med input til en åstedsforretning. Da vi så kommer til den, viser det sig, at udbudsmaterialet allerede er sendt ud, så det faktisk er for sent at komme med input, siger Jakob Vibe-Pedersen, som derfor føler sig som statist i et skuespil, hvor den endelige beslutning har været truffet på forhånd.

At den løsning, der ligger for en udvidelse af Grenevej, er den billigste, er ikke et argument, som bliver købt i forhold til, at den også er den rigtige. Der er nemlig flere hensyn end bare lige økonomien at tage, når en sådan beslutning skal træffes, lyder det fra beboerne.

- Det er ikke sådan, at man nødvendigvis skal vælge det billigste. Kan man blive enige med borgerne om noget realistisk, er det sådan, man gør, selvom det ikke er det billigste, siger Jakob Vibe-Pedersen.