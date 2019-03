Beboere får ønske opfyldt: Grenevej bliver snoet og får cykelsti

Politikerne har besluttet at imødekomme et ønske fra en række beboere langs Grenevej: Vejen skal stadig udvides, men den bliver snoet, og så bliver der lavet cykelsti langs hele Grenevej.

- Der er nogle politikere, som har været ude og se området og har valgt at lytte til det, vi har sagt. Det gør os glade, at der bliver lyttet til os. Målet har været at få lavet noget, som efterfølgende er med til at gøre det til et rart område at bo i, siger Jakob Vibe-Pedersen.

- Det er meget svært at være utilfreds med. Det er jo lige det, vi har forslået, siger Jakob Vibe-Pedersen, som er beboer på Grenevej og talsmand for gruppen af beboere, som har kastet sig ind i kampen.

Billund: Når Grenevej inden længe bliver udvidet, kommer beboerne langs vejen til at få deres ønsker opfyldt: Vejen, som ender med at blive syv meter bred, vil blive snoet, så afstanden til ejendommene langs vejen bliver mindre, og der vil desuden blive lavet en cykelsti langs hele Grenevej og ikke kun på strækningen mellem Koldingvej og Engdraget, som det oprindelige forslag ellers lød.

Det blev helt tilbage i 2016 besluttet, at Grenevej skulle udvides. Dengang lød forslaget, at vejen skulle være 7,5 meter bred, og at der skulle laves en dobbeltrettet cykelstå på strækningen mellem Koldingvej og Engdraget. Det var et forslag, der førte til protester. Dels fra beboere på Lillevang langs Grenevej. De har frygtet, at Grenevej ville blive langt mere trafikeret, hvilket kunne være generende for dem. For beboere langs Grenevej har der ligeledes været bekymringer over, at nogle ejendomme vil få den større vej ganske tæt på sig. Vejen bliver derfor en smule snoet, så den kommer længere væk fra ejendommene, og cykelstien bliver ført hele vejen igennem fra Koldingvej til Hejnsvigvej.

En sej kamp

Det var et enigt teknik- og miljøudvalg, der tog beslutningen om at følge beboernes forslag. Beslutningen skal dog først konfirmeres i økonomiudvalget og senere i byrådet, før den er endelig, og derfor venter Jakob Vibe-Pedersen med at trække champagnen op.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Per Nyhus (DF), er glad for, at det er lykkedes at finde en løsning, der tilfredsstiller alle parter.

- Det har været en lang og sej kamp at komme dertil. Jeg synes, at de forslag, som beboerne er kommet med, tilkendegiver, at de er velvillige på at finde en løsning, siger Per Nyhus.