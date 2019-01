Beboere får næppe ønske opfyldt - pengene mangler

Det er kun langs en del af Grenevej - mellem Koldingvej og Engdraget - at der er planlagt en cykelsti. Kommunen kan ikke ekspropriere jord til en cykelsti, der ikke er besluttet, forklarer formanden for teknik- og miljøudvalget. Arkivfoto

Det duer ikke at ekspropriere jord til en cykelsti, som ingen har vedtaget skal komme, siger Per Nyhus (DF), formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.

Billund: I forbindelse med udvidelsen af Grenevej vil der blive lavet en cykelsti fra Koldingvej til Engdraget. På den resterende strækning fra Engdraget til Hejnsvigvej er der ikke planlagt nogen cykelsti, og det er ifølge formanden for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune, Per Nyhus (DF), årsagen til, at Jakob Vibe-Pedersen og hans naboer næppe skal gøre sig de store forhåbninger om at se deres forslag blive til virkelighed. - Det duer ikke at gå ud og ekspropriere jord til en cykelsti, som ingen har vedtaget skal komme. For hvis den så ikke kommer, har vi bare noget jord til at ligge. Det vil ikke være fair over for skatteborgerne, siger Per Nyhus. Løsningen ville, mener han, kun give mening, hvis cykelstien skulle laves med det samme - og det skal den ikke. Det er der nemlig ikke penge til.

Har ikke pengene Beboerne på Grenevej ser meget gerne, at der med det samme bliver lavet en cykelsti langs hele Grenevej, men det bliver ikke aktuelt. - De siger, at det er hul i hovedet ikke at lave en cykelsti nu. Den holdning kan de have, men jeg forholder mig bare til, at vi ikke har penge til at lave den for, siger Per Nyhus.

Normal praksis Beboerne på Grenevej føler sig overhørt - blandt andet føler de sig provokeret over, at Billund Kommune havde udsendt et udbudsmateriale, inden den obligatoriske åstedsforretning havde fundet sted. Det er dog ikke ensbetydende med, at borgerne ikke kan komme med inputs, forklarer udvalgsformanden. - Det er noget, man tit har gjort, og hvis der så er nogle ting, der skal laves om, bliver der sendt rettelsesblade ud. Jeg vil gerne anerkende, at det havde set pænere ud, hvis man havde ventet med at lave udbuddet, men vi var nødt til at komme i gang, hvis vi skulle nå det i 2019, siger Per Nyhus. Senere på måneden er udvidelsen af Grenevej igen på dagsordenen i teknik- og miljøudvalget, og i februar vil byrådet tage den endelige beslutning om udvidelsen af Grenevej.