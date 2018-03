Beboer om Filskov Friplejehjem: - Jeg føler aldrig, at jeg er alene

Noget af det vigtigste for ældre mennesker er at føle sig trygge, og det formår de på Filskov Friplejehjem, mener en af stedets ældste beboere.

Filskov: Det er vist ingen sag at blive ældre, hvis man bare bor på Filskov Friplejehjem. Sådan lød det i hvert fald fra to af plejehjemmets beboere, som fredag eftermiddag fortalte om deres erfaringer med stedet til ældreminister Thyra Frank (LA).

- Det her er mit hjem. Jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle få det så godt. Personalet kigger hele tiden ind, så jeg føler aldrig, at jeg er alene. Det er så positivt at være her, fortalte 90-årige Anna Kirstine Møbjerg, som i de seneste fem år har boet på Filskov Friplejehjem.

At Filskov Friplejehjem er et hjem og ikke en institution, er 100-årige Anna Boelskifte enig i.

- Jeg glemmer aldrig den dag sidste år, hvor vi havde været på tur. Da vi kom hjem om aftenen, stod der en medarbejder og sagde 'velkommen hjem'. Der tænkte jeg på, at det er jo mit hjem, siger hun.