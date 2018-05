Beboer kom til skade på Frihavnens rampe

Vorbasse. Tirsdag skete det, som de pårørende havde frygtet: En af beboerne kørte galt på den nye rampe på plejecenter Frihavnen i Vorbasse.

Beboeren slog hovedet og har brækket det ene håndled. Vedkommende kom på sygehuset, og var tirsdag eftermiddag igen på vej tilbage til sin bolig på plejecentret.

- Vi er utrolig kede af, at uheldet er sket. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke præcis, hvordan der er sket, men vil selvfølgelig få det undersøgt med henblik på, om der er yderligere sikkerhedstiltag, der kan gøres for at forhindre, at noget sådant sker igen, siger social- og sundhedsdirektør Jan Møller Iversen.

Gangen med rampen er nu lukket, så der ikke sker flere faldulykker, og Jan Møller Iversen tager onsdag til Vorbasse for at være med til at se på, om man kan få klarhed over, hvad der præcis er sket, og hvad der kan gøres for at forhindre ulykker i fremtiden.

- Vi tror, det er en borger, der selv er kørt ned ad rampen, og så bliver det måske svært at rekonstruere forløbet, siger han.

Social- og sundhedsdirektøren understreger, at rampen var godkendt af Statens Byggeforskningsinstitut.

- Men det har jo aldrig været meningen, at det var en rampen, beboerne selv skulle køre på. Planen var, at det skulle foregå sammen med personale, siger han.