Beachvolley-DM bliver holdt samlet i Billund foran Lego House

Billund: Seks beachvolleybaner vil til sommer blive anlagt centralt i Billund, når byen skal danne ramme om en afdeling af de danske mesterskaber i beachvolley.

Oprindeligt var det meningen, at der skulle spilles både i bymidten på den midlertidige åbne plads på Butikstorvet samt ved Billund Idrætscenter, men det er planer, Billund Kommune har ønsket ændret. Kommunen har besluttet sig for at spytte yderligere 175.000 kroner i kassen, så alle de nødvendige baner kan blive etableret i bymidten ved det tidligere butikstorv foran Lego House, så hele arrangementet her kan blive holdt samlet.

Målet med at samle arrangementet er, at der dermed i centrum bliver skabt et event, der kan skabe liv i den centrale del af byen, eventuelt skabe sideevents og i det hele taget binde byen sammen.

Det er i uge 23, at en afdeling af DM i beachvolley vil finde sted i Billund.