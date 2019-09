Et informationsmøde skal kaste lys over, om der er grundlag for at etablere basketball for børn og unge i Billund Kommune.

Grindsted: Børn og unge skal have mulighed for at gå til basketball i deres fritid. Det mener i hvert fald Mads Helbo, som derfor har taget initiativ til et informationsmøde, der skal kaste lys over, om der skal sættes gang i sporten under mere formelle rammer.

- Min egen søn vil gerne spille basket, og derudover sidder jeg til daglig i Magion, hvor der kommer mange og spørger, om det kan lade sig gøre at gå til basketball. Der har vi efterhånden samlet en håndfuld henvendelser, så vi har en fornemmelse af, at der er en interesse for det, og derfor vil vi prøve at give de unge mennesker et hold eller en mulighed for at træne, fortæller Mads Helbo.