Basement: - Vi holder de unge i byen

Dennis Haahr ærgrer sig over kritiske naboer, for han gør sig umage med at rydde op. Nu vil han også lukke døren.

Grindsted: Dennis Haahr ærgrer sig over den modstand, hans diskotek, Basement, er løbet ind i. Han har skrevet en fem sider lang redegørelse til Bevillingsnævnet om, hvad han gør og har tænkt sig at gøre for at imødekomme klager fra naboerne. Heraf fremgår det, at han gør grundigt rent udenfor efter hver åbningsaften - efter aftale med Park & Vej.

Han fortæller blandt andet også, at alle diskotekets vinduer er isoleret med 150 mm isolering for at dæmpe lyden mest muligt.

"Døren står åben, da det ser mest indbydende ud over for vores gæster, og det giver også et "signal" til, at vi har åben nu. Lyden i den første bar (nærmest døren) er altid skruet godt ned (det man kalder baggrundsmusik)", skriver han blandt andet.

Det er dog ikke nok for Bevillingsnævnet, som nu har pålagt ham at holde døren lukket. Det vil han gøre.

- Når de siger sådan, er vi nødt til at lukke døren, for vi skal alle kunne være her. Men jeg synes da, det er ærgerligt, for vi gør noget for at holde de unge mennesker i byen, og det hører vi også, at de er glade for, siger han.