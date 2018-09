Banalt tyveri udviklede sig til røveri i Grindsted

To personer, som ville stjæle tøj fra SportMaster, blev opdaget. På grund af de efterfølgende trusler er de nu efterlyst for røveri i stedet for blot tyveri.

Grindsted: Et banalt butikstyveri hos SportMaster i Grindsted udviklede sig fredag aften til et røveri, da tyven truede en ansat i forretningen.

Episoden fandt sted klokken 19.40, hvor to personer forsøgte at stjæle forskellige former for tøj fra stativerne uden for butikken. De blev dog opdaget, og en person løb efter dem. Den beslutning brød de to tyve sig imidlertid ikke om, og de fik derfor i klare vendinger fortalt vedkommende, at han skulle stoppe - ellers ville han "blive smadret".

- Det var ikke bevæbnede, men de verbale trusler om at gøre skade mod anmelderen gør, at det udvikler sig fra at være et tyveri til at være et røveri mod forretningen, siger vagtchef Jørn Bystrup fra Sydøstjyllands Politi.