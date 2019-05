Bamsemuseum holder 1 års fødselsdag: Museet arbejder for at blive mere synligt

Der er gået ét år siden, Billund fik sit bamsemuseum. Det er et år, der har budt på lidt af hvert for Teddy Bear Art Museet. På søndag fejres det hele med børneballet, bamsemozaik - og så skal der bygges en kæmpebamse.

Billund: Billunds Bamsemuseum, Teddy Bear Art Museum, har nu eksisteret i et år. Det bliver fejret på søndag den 26. maj fra klokken 11 - med Legolandgarden, balletbørn og forskellige aktiviteter og konkurrencer - der skal for eksempel syes en fælles kæmpebamse.

Museumskoordinator Anette Zoppel håber således, at rigtig mange vil komme forbi, for der skal sættes en hel del sting.

Museets største udfordring i året, der er gået, har været at få synliggjort huset udadtil.

- Husets natur er et privat hjem, som ikke har gjort meget væsen af sig, og vi vil gerne bevare stemningen, fortæller Anette Zoppel.

Det betyder dog også, at huset ikke er nået helt ud til alle dem, der kan få glæde af det ifølge Anette Zoppel, der også stadig mærker, at folk bliver overraskede over, at man ikke skal betale for at komme ind i bamseshoppen eller på caféen.

- Caféen har fået en rigtig fin modtagelse. Her er både blevet holdt jubilæer og 101 års fødselsdag. Vi har også fået forespørgsler på konfirmationer og børnefødselsdage, men her skal vi lige have nogle koncepter helt på plads først, siger Anette Zoppel.